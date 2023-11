TG1 che gaffe! Inviata coperta e ignorata in diretta Il VIDEO

Nuovo sindacato Rai - nasce AGIRAI. Diaco sbarca in prima serata? Che succede con Mellone? Quando vedremo il Papa al Grande Fratello o a Ballando con le Stelle? Rainews e le carenze in organico. Zellino lascia il Tg2 per il Tg1 - ESCLUSIVA

Nuovo sindacato Rai - nasce AGIRAI. Diaco sbarca in prima serata? Che succede con Mellone? Quando vedremo il Papa al Grande Fratello o a Ballando con le Stelle? Rainews e le carenze in organico. Zellino lascia il Tg2 per il Tg1 - ESCLUSIVA

ESCLUSIVA : Nasce il nuovo sindacato Rai : si chiamerà AGIRAI. Diaco sbarca in prima serata? Che succede con Mellone? Quando vedremo il Papa al Grande Fratello o a Ballando con le Stelle? Rainews e le carenze in organico. Zellino lascia il Tg2 per il Tg1

ESCLUSIVA : Nasce il nuovo sindacato Rai : si chiamerà AGIRAI. Diaco sbarca in prima serata? Che succede con Mellone? Quando vedremo il Papa al Grande Fratello o a Ballando con le Stelle? Fazio batte Chiocci. Rainews e le carenze in organico. Zellino lascia il Tg2 per il Tg1

Papa Francesco al TG1 : “Abbiamo bisogno di migranti perché non si fanno figli”