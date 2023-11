Test Quale cucina esotica ti rappresenta?

Leggi su dilei

(Di sabato 18 novembre 2023) Sarebbe bello poter schioccare le dita e, come in un film fantastico, trovarci in un attimo all’altro capo del mondo per visitare terre, tradizioni e popolazioni lontane da noi. Ancora è presto per questi viaggi da “teletrasporto” ma, se non possiamo fare un reale soggiorno in una regione del mondo che ci interessa, possiamo comunque avere un approccio con le culture diverse dalla nostra attraverso il cibo. Quello che mangiamo, infatti, parla di noi, delle nostre abitudini, delle nostre radici. E così, andando a cena in un ristorante cinese o messicano, indiano o libanese, giapponese o indonesiano, argentino o brasiliano, entriamo in contatto – anche se per il breve tempo di un pasto – con le usanze e la mentalità di persone non solo diverse da noi, ma anche con una storia millenaria alle spalle, spesso più antica della nostra. Dal gusto alla storia Da questi incontri “gastronomici” si ...