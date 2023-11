Tensione alle stelle | F-35 incontrano velivoli russi Che succede

Leggi su iltempo

(Di sabato 18 novembre 2023) Altanei cieli del mar di Norvegia. Sebbene l'allarme sia rientrato, la Royal Norwegian Air Force, l'aeronautica della Norvegia, ha fatto decollare i caccia F-35 da Evenes per contrastare alcunimilitaritransitati nei pressi dello spazio aereo della Nato. La vicenda risale a giovedì 16 novembre ed è stata poi ricostruita dal Comando aereo dell'anza atlantica il giorno seguente. Il fatto non è certo isolato, considerando che, da quando la guerra in Ucraina è scoppiata, molti sono stati i momenti diad alta quota tra mezzie mezzi della Nato. Stando a quanto si apprende, un gruppo di aerei della Federazione russa stava volando vicino allo spazio aereo della Nato, nei pressi del nord della Gran Bretagna e durante alcune esercitazioni ...