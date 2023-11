Tennis | Sinner ha già incassato 1 | 5 milioni di dollari

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 18 novembre 2023) caption id="attachment 351504" align="alignleft" width="236" Jannik/captionJanniksi è qualificato per le semifinali delle Nitto Atp Finals come unico giocatore ancora imbattuto del torneo. Una condizione che, oltre al prestigio che ne consegue e a 600pti validi per il ranking (200pti a vittoria), ha già fruttato al n.1 azzurro un montepremi di $1.495.500, frutto del premio di partecipazione pari $325.500 assegnato a ciascun finalista a cui vanno ad aggiungersi altri $1.170.000 vinti nei tre match da lui sin qui disputati.Con un premio pari a $390.000 per ogni vittoria ottenuta nel girone, l'italiano ha ora l'occasione di provare ad aggiudicarsi altri $1.105.000 che andranno in palio al vincitore della semifinale che oggi lo vedrà opposto al russo Daniil Medvedev.