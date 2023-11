Tennis | sconfitti in semifinale Cobolli e Nardi | ora una settimana di riposo | poi le Next Gen Finals

Leggi su sportface

(Di sabato 18 novembre 2023) Non è riuscito il bis a Luca, che dopo il titolo Challenger conquistato la scorsaMatsuyama è stato sconfitto ina Kobe, in Giappone. Il classe 2002 si è arreso con un doppio 6-2 al beniamino di casa Shimabukuro in appena un’ora di gioco. Poco male per lui visto che l’obiettivo che si era prefissato l’ha raggiunto, ovvero strappare l’ultimo pass disponibile per leGen Atp, in programma a Jeddah dal 28 novembre al 2 dicembre. Sarà impegnato in Arabia Saudita anche Flavio, che a sua volta è uscito di scena innel Challenger di Danderyd, in Svezia. Appena due i giochi conquistati contro il tedesco Marterer, seconda forza del seeding, per un 6-2 6-0 maturato in appena 65 minuti di gioco. Per entrambi ora una ...