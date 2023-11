(Di sabato 18 novembre 2023) Lo scozzese è alle prese con un infortunio alla spalla LONDRA (INGHILTERRA) -con Novakalle Finals diper Andy. Lo scozzese, 36 anni, ha fatto sapere che non potrà rispondere alla convocazione dellaper il quarto di finale contro la Serbia del 23 nov

Tennis - ATP Finals e Davis Cup su Sky con tutti i match e produzioni originali per un grande finale di 2023!

Sky Sport - fine 2023 eccezionale per il Tennis - Nitto ATP Finals e Davis Cup Finals

Tennis - Lorenzo Musetti su Sinner : “E’ in grande forma - sarà il nostro asso nella manica in Coppa Davis”

Lo scozzese è alle prese con un infortunio alla spalla LONDRA (INGHILTERRA) - Niente sfida con Novak Djokovic alle Finals diper Andy Murray. Lo scozzese, 36 anni, ha fatto sapere che non potrà rispondere alla convocazione della Gran Bretagna per il quarto di finale contro la Serbia del 23 novembre a Malaga per un ...

Coppa Davis: Andy Murray non ci sarà sport.tiscali.it

Tennis: Davis. Gran Bretagna perde Murray, niente sfida con Djokovic sport.tiscali.it

La Gran Bretagna perde un pezzo importante in vista delle finali di Coppa Davis. Il capitano Leon Smith dovrà fare a meno di Andy Murray, che vede la sua stagione 2023 chiudersi anzitempo a causa di u ...La Gran Bretagna perde un pezzo importante in vista delle finali di Coppa Davis. Il capitano Leon Smith dovrà fare a meno di Andy Murray, che vede la sua stagione 2023 chiudersi anzitempo a causa di u ...