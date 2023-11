Tegola Barcellona | Ter Stegen si fa male e lascia il ritiro della Germania

(Di sabato 18 novembre 2023) Il portiere del, Marc André Ter, ha abbandonato ilNazionalea causa di un problema alla schiena. A spiegarlo è stato il ct Julian Nagelsmann: “Salterà le prossime due partite per tornare a. Spero che si riprenda presto e possa tornare in campo con la squadra“. Brutte notizie dunque per i catalani, che rischiano di perdere il proprio portiere titolare in una fase cloustagione. Terverrà comunque valutato dallo staff medico del Barça per far luce in merito al problema fisico. SportFace.

