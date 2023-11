TECLAST Mini PC N15 | Intel Celeron N5095 | 16GB DDR4 | SSD 512GB | Windows 11

... Per principianti ambiziosi, Grigio 999.00 849.00 Compra ora Occhio allo sconto su DJI3 Pro , drone consigliatissimo dagli esperti, qui con pacchetto Care Refresh 1 anno. - 14%M50HD ...

Teclast N20: il nuovo Mini PC già a -75€ (coupon) Punto Informatico

TECLAST N20: Il Mini PC da Viaggio per Prestazioni Avanzate Fai Informazione

CPU Intel, schermo Full HD e sistema Windows 11 per Teclast F7 Plus 2: approfitta dello sconto sul notebook che anticipa il Black Friday.Non perdete questa occasione incredibile sul laptop TECLAST F16 Plus: solo per oggi su Amazon lo acquistate a un prezzo incredibilmente basso.