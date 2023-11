(Di sabato 18 novembre 2023) A Rio de Janeiro la popstar si è accorta di un fan assetato e gli ha allungato da bere. Non sapeva che poco prima una fan di 23 anni eratra la folla per il caldo eccessivo

Album in offerta per il Black Friday : Taylor Swift - The Beatles e tanti altri

La classifica UK degli album più venduti della settimana dal 17 al 23 novembre vede stabile in prima posizione "1989 ('s version)" di, salgono in seconda e in terza rispettivamente "The Beatles: 1967 - 1970 (2023 Edition)" e "The Beatles: 1962 - 1966 (2023 Edition)" dei Beatles. Nella classifica UK dei singoli le prime ...

Taylor Swift, una fan è morta al suo concerto per un colpo di calore Vanity Fair Italia

Il Cristo Redentore con la maglietta per il concerto di Taylor Swift Corriere TV

Tragedia nella notte all'Estádio Olímpico Nilton Santos di Rio de Janeiro, in Brasile. Durante il concerto di Taylor Swift, una ragazza di 23 anni è morta a causa di un arresto cardiaco, dovuto ...Foto: Buda Mendes/TAS23/Getty Images TAS Rights Management Taylor Swift piange un fan morto durante l'ultima tappa del suo Eras Tour a Rio de Janeiro, in ...