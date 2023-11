Taremi | riflettori accesi sull’Inter per gennaio | la situazione col Porto – SM

Leggi su inter-news

(Di sabato 18 novembre 2023) Il nome di Mehdidelcontinua ad essere accostato all’Inter. Secondo SportMediaset, ci sono grosse probabilità del suo arrivo in nerazzurro anche per il mercato di, che si aprirà a breve. COLPO DI– È risaputo che l’Inter avrebbe bisogno di un rinforzo in attacco. E un profilo adeguato, in questo senso, è già stato individuato da tempo: Mehdi. Delladel calciatore delparla Daniele Miceli, intervenuto nel corso dell’edizione di SportMediaset: «Attenzione sempre ache resta un pallino della dirigenza dell’Inter. È vero che non va alla rottura colma è altrettanto vero che non rinnoverà il contratto. Quindi focus su quest’operazione nerazzurra per ...