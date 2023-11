Tra questi, si segnala la presenza di Nuit obscure " Au revoir ici, n'importe où , di, che completa il dittico iniziato con Nuit obscure " Feuillets sauvages , vincitore della passata ...

Sylvain George, piccoli migranti nella notte oscura Il Manifesto

Wim Wenders e Sylvain George ospiti dell'Efebo d'Oro Film Festival ... Movieplayer

(Alias) Il cineasta francese, vincitore dell'ultima edizione di Filmmaker, presenta alla kermesse milanese un nuovo capitolo. Di Giampiero Raganelli ...Senegal's highest court on Friday effectively barred detained opposition leader Ousmane Sonko from running for president early next year by overturning a decision that would have reinstated him to the ...