Superman | Legacy | nuovi dettagli sulla trama rivelano il villain protagonista del reboot rumor

Leggi su movieplayer

(Di sabato 18 novembre 2023)ulterioridie svelano l'identità del cattivosvelerebbero ulterioridie l'identità del cattivodeldi James Gunn. Secondo quanto rivelato dall'insider ViewerAnon, nel nuovo universo costruito da Gunnavrà come antagonista l'alieno Brainiac, come già tempo fa si era ipotizzato grazie a un leak pubblicato dall'account ufficiale di. Nei fumetti Brainiac è comunemente rappresentato come un ...