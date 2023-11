SuperEnalotto | numeri combinazione vincente oggi 18 novembre

Leggi su fattidipaese

(Di sabato 18 novembre 2023) (Adnkronos) – Non è stato centrato il 6 alnell'estrazione di, 182023. Il concorso dichiude la settimana delle giocate. La prossima estrazione è in programma martedì 21, quando si andrà a caccia della nuovatra giocate, sistemi a caratura,Jolly e Superstar. La prossima estrazione è in programma martedì 212023. Nei giorni di estrazione si può giocare fino alle 19.30. L'estrazione avviene alle 20. Alsi vince con punteggi da 2 a 6, passando anche per il 5+. L'entità dei premi è legata anche al jackpot complessivo. In linea di massima: – con 2indovinati, si vincono orientativamente 5 euro; – con 3 ...