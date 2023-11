“Sull’immigrazione non possiamo più fare finta di niente” | intervista a Giorgia Linardi Sea Watch

Leggi su tpi

(Di sabato 18 novembre 2023) «Il punto non è se il fenomeno migratorio piaccia o meno, bisogna partire dal presupposto che il fenomeno c’è e va affrontato. Il patto tra Italia e Albania sui migranti? È un evidente tentativo da parte del Governo di evadere le proprie responsabilità». Lo dichiara a TPI, portavoce e consulente legale dell’Ong tedesca Seaè tra gli ospiti de “L’Eredità delle Donne”, il festival diretto da Serena Dandini in programma a Firenze dal 24 al 26 novembre: sarà tra le protagoniste del panel dedicato al fenomeno migratorio legato al cambiamento climatico. Ci può spiegare meglio questo problema?«Le faccio un esempio concreto che riguarda le ragazze nigeriane che purtroppo finiscono spesso nelle maglie della tratta dello sfruttamento e della schiavitù sessuale in Europa. Molte di queste ragazze ...