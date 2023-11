Sulla Cina | la strategia guida è il de-risking Oertel spiega come e perché

Leggi su formiche

(Di sabato 18 novembre 2023) In media, in 11 Paesi europei intervistati dall’Ecfr nel periodo settembre-ottobre 2023, il 53% degli europei ritiene realisticamente possibile avere buone relazioni contemporaneamente cone Stati Uniti, mentre solo il 19% pensa che ciò non sia realisticamente possibile e che i propri Paesi debbano scegliere l’uno o l’altro. I cittadini di alcune medie potenze non europee sono favorevoli alla presenza economica cinese nel loro Paese, secondo quanto emerge dai dati dell’Ecfr. Le maggioranze in Arabia Saudita (64%), Sudafrica (58%), Brasile (52%) e Turchia (52%) hanno espresso una media di accettazione per cinque tipi di presenza economica cinese nei loro Paesi. back positivi sono arrivati su domande riguardo al se le aziende cinesi dovrebbero essere autorizzate ad acquistare una squadra sportiva importante, un giornale, un’azienda tecnologica o un’infrastruttura ...