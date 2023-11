Straordinaria scoperta archeologica a San Casciano | dall’acqua emerge un Apollo in marmo

Leggi su open.online

(Di sabato 18 novembre 2023) Nell’acqua e nel fango ribollenti degli scavi di Sanin Val di Pesa (Firenze) è stata trovata una statua monumentale alta quasi due metri: unintento a cacciare una lucertola. Si tratta di una copia indi un originale in bronzo del greco Prassitele. È quanto rivela in esclusiva all’agenzia di stampa Ansa il professore Jacopo Tabolli dell’Università di Siena che spiega come assieme alla statua ci sia «un particolarissimo donario in pietra con un’iscrizione bilingue e a una miriade di piccoli oggetti in bronzo, terracotta e persino cristallo che aprono affascinanti squarci sulla quotidianità del santuario». Soddisfatto il ministero della Cultura che plaude per il ritrovamento: «Lo scavo di Sannon smette di stupire», commenta il direttore generale archeologia Luigi La Rocca. Perché la ...