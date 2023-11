Strage di Cutro | Piantedosi assicura risarcimento per le vittime

(Di sabato 18 novembre 2023) Il ministroha deciso di intervenire sulla questione delladidopo il rifiuto opposto in tribunale dall’Avvocato Bongiorno, legale della Consap, la concessionaria di Stato dei servivitivi pubblici, che da subito ha negato gli indennizzi alle. Quello di Matteoè un intervento che serve a rre i famigliari delle L'articolo proviene da Il Difforme.

**Strage Cutro : legale parte civile - 'Stato invece di chiedere scusa non vuole pagare vittime'**

Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, a Crotone, a proposito del naufragio avvenuto a Steccato diil 26 febbraio scorso che fece 94 vittime. Piantedosi ha assicurato che lo ...

Strage di Cutro, lo stato non vuole risarcire i familiari delle vittime Domani

“Lo Stato non vuole risarcire le vittime di Cutro”. I legali: “Sbalorditi, è vergognoso” La Stampa

"Le vittime della strage di Cutro saranno risarcite": le parole del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a Crotone ...Piantedosi: "Pagheremo i risarcimenti per Cutro" "E’ un dato formale, una di quelle eccezioni processuali che si fanno in contesti giudiziari, ma lo Stato non si volta dall’altra parte e farà tutto qu ...