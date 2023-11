Strade Roma – Domani | sabato 18 novembre |  prevista la chiusura di via del Foro Italico per taglio alberature

Leggi su italiasera

(Di sabato 18 novembre 2023) È pianificata permattina, sabato 18 novembre, la rimozione di alcunecadute sulle barriere fonoassorbenti, in via del. In particolare, il tratto interessato dai lavori è quello della galleria tra via degli Orti della Farnesina e l’ingresso della rampa di Corso Francia. Pertanto, dalle ore 7 del mattino fino adelle lavorazioni rimarrà interdetta al traffico via del, in entrambi i sensi di marcia: dagli ingressi della galleria Giovanni XXIII in direzione Salaria e dall’uscita di viale di Tor di Quinto, in direzione dello Stadio Olimpico. Ad eseguire l’intervento sarà il Dipartimento Csimu diCapitale che si occuperà di rimuovere lee verificare e mettere in sicurezza ...