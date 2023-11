Statali | aumenti azzerati per migliaia di dipendenti | dai prof agli infermieri | ecco chi verrà penalizzato dal taglio del cuneo

Statali : rinnovo dei contratti - anticipi e aumenti - tutte le novità in arrivo per i dipendenti pubblici

Statali : rinnovo dei contratti - anticipi e aumenti - le novità in arrivo per i dipendenti pubblici

... l'astensione dal lavoro è stata indetta per rafforzare richieste disalariali e riduzione ...tratte più trafficate del Paese entro il 2030 con oltre 80 miliardi di euro di finanziamenti

Statali, aumenti azzerati per migliaia di dipendenti: dai prof agli infermieri, ecco chi verrà penalizzato dal ilmessaggero.it

Statali: aumenti in busta paga e rinnovo contratti nel 2024 Informazione Fiscale

C’è un’enorme spada di Damocle che pende sul prossimo rinnovo del contratto dei dipendenti pubblici. Decine di migliaia di lavoratori del pubblico impiego rischiano di non ...Come previsto dal decreto «anticipi», gli statali riceveranno a dicembre l’anticipo dell’indennità di vacanza contrattuale per il 2024. Per alcune categorie, come i direttori ai ministeri, riceveranno ...