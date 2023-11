Starship | il mega-razzo di Musk fallisce anche il secondo test di volo | la navicella è stata fatta esplodere prima di entrare in orbita

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 novembre 2023) Non ha superato nemmeno la seconda prova diildi SpaceX, l’azienda aerospaziale del multimiliardario statunitense Elon, progettato per raggiungere in futuro la Luna e Marte. Sette mesi dopo il fallimento del primo tentativo, il veicolo è decollato sabato dalla Starbase (la struttura della compagnia nel sud del Texas) innalzandosi sopra il golfo del Messico: l’obiettivo era separare ladal booster Super Heavy e spedirla intorno al globo per compiere un’quasi completa, per poi farla ammarare nell’oceano Pacifico, intorno alle Hawaii. Tre minuti dopo il lanciosi è staccata con successo dal booster, che è esploso:che potesse raggiungere l’altitudine di 240 chilometri ...