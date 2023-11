Spari dopo l' agguato | muore una dottoressa a Reggio Calabria Il caso

(Di sabato 18 novembre 2023) Francesca Romeo,in servizio presso la guardia medica di Santa Cristina d'Aspromonte (in provincia di) è stata uccisa a colpi d'arma da fuoco mentre si trovava in auto con il marito, rimasto ferito. La donna, 67 anni, stava rientrando a casa in macchina alla fine del turno di servizio quando, lungo la strada che porta a Taurianova, è stata raggiunta dai colpi d'arma da fuoco esplosi da alcune persone. Al momento, riferiscono all'Adnkronos fonti investigative, non si possono ancora fare ipotesi sul movente del delitto ed è ancora al vaglio la dinamica dell'. Sulindaga la Polizia. Pasquale Veneziano, presidente dell'Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Raggio, ha commenta la morte di Romeo sempre con l'agenzia di stampa: ...

