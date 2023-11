Spari contro una guardia medica | uccisa in un agguato 67enne

(Di sabato 18 novembre 2023) AGI - Una donna, dottoressa in servizio in unadel posto, è statastamani a Santa Cristina d'Aspromonte, nel Reggino. La vittima sarebbe stata raggiunta da colpi d'arma da fuoco. Le indagini sono seguite dal commissariato di Polizia di Taurianova.

Una dottoressa in servizio alla guardia medica di Santa Cristina in Aspromonte, nella città metropolitana di Reggio Calabria, è stata uccisa in un agguato. La donna, Francesca Romeo, di 67 anni, stava rientrando dal lavoro in tarda serata assieme al marito. Secondo le prime ricostruzioni, due uomini avrebbero sparato da un nascondiglio accanto alla strada