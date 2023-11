Spalletti | ' Jorginho? Tirerà ancora il rigore'

Il ct risponde alle domande sul centrocampista, sfortunato protagonista del rigore sbagliato contro la Macedonia del ...

Italia-Macedonia del Nord 5-2, Spalletti: "Jorginho calcerà anche il prossimo rigore, già mi ha detto di sì" Eurosport IT

Spalletti non vuole sentire ragioni, il prossimo rigore per l'Italia sarà ancora affidato a Jorginho, nonostante gli errori in serie dal dischetto. Errare è umano, perseverare è diabolico... Ieri sera ...(Lapresse) L'Italia spazza via l'incubo Macedonia del Nord. Ieri sera, all'Olimpico di Roma, gli azzurri hanno vinto 5-2 il penultimo match ...