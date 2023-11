Spagna | Abascal | “La nomina di Sanchez è irregolare” Il leader di Vox ha incontrato Meloni

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 18 novembre 2023) Il presidente di Vox, Santiagohail presidente del Consiglio, Giorgia, a Roma. E le ha espresso tutta la sua preoccupazione per la situazione che sta attraversando la. “Ladi”, ha dichiarato. La sua riconferma a premier si fonda essenzialmente sull’ imminente amnistia per gli imputati del processo indipendentista catalano. I cui voti sono stati decisivi per la riconferma del governo di centrosinistra. Nonostante il partito di centrodestra sia stato il più votato.(Vox) ha: ” Ladi” Nel corso dell’incontroha messo in guardia la ...