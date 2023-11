Space X | il razzo Starship di Elon Musk fatto esplodere in volo

(Di sabato 18 novembre 2023) La Federal Aviation Administration ha deciso di aprire un'indagine sul lancio Il, lanciato oggi daX dalla base di Boca Chica, in Texas, è statonel suo secondodi prova. Si tratta del secondo test inche è fallito dopo il tentativo di aprile.si è separata con successo dal booster, ma poi prima che potesse raggiungere l’orbita è stato perso il contatto con la navicella ed è stata fatta. La Federal Aviation Administration (Faa) ha deciso di aprire un’indagine sul lancio. Si tratta tuttavia di un’indagine di routine che scatta quando i test non vanno secondo i piani. PerX, comunque, si tratta di un’ulteriore tappa per arrivare a una navicella ...

