Sorteggio Gironi Europei 2024 in tv | data | orario | canale e diretta streaming

Leggi su sportface

(Di sabato 18 novembre 2023)e tutte le informazioni per seguire ildella fase finale degliche si giocheranno in Germania a partire dal prossimo giugno. C’è tanta attesa di scoprire chi saranno le 24 squadre che si contenderanno la vittoria finale del titolo detenuto dalla nostra Nazionale, che nel 2021 in quel di Wembley, ha battuto i padroni di casa con l’Inghilterra segnando un grande capitolo della storia del calcio italiano. Le contendenti al titolo saranno tante, pronte a dimostrare di poter guadagnarsi il titolo di nazionale detentrice del titolo di Campi0ne d’Europa. I sorteggi deidi Eurosi svolgeranno in quel di Amburgo, in Germania, sabato 2 dicembre 2023 a partire dalle ore 18.00. Il...