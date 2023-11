Sondaggi politici | il premierato divide gli italiani | elettori indecisi | ma il tema non appassiona

Leggi su lanotiziagiornale

(Di sabato 18 novembre 2023) Di riforme costituzionali se ne parla da decenni, ma alla fine non se n’è mai fatto nulla o quasi. L’unica eccezione è quella della riforma del Titolo V che non ha inciso più di tanto, però, sul ruolo del governo. Diverso il discorso per quei progetti che avrebbero cambiare l’assetto istituzionale centrale, come dimostrano le riforme respinte dai referendum con Berlusconi prima e Renzi poi. Oggi è la volta delproposto dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La riforma costituzionale prevederebbe l’elezione diretta del premier, cambiando anche il ruolo del capo dello Stato. Ma cosa pensano glidi questa proposta? Sono favorevoli o contrari? Qualche dettaglio lo fornisce uno di Ipsos che il suo presidente, Nando Pagnoncelli, illustra sul Corriere della Sera. Ilo sul ...