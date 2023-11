Sommer intoccabile | le formazioni ufficiali di Svizzera-Kosovo!

(Di sabato 18 novembre 2023)partirà titolare anche questa sera in-Kosovo. Il portiere dell’Inter va a caccia del successo e della porta inviolata con la sua nazionale.-Kosovo, lec’è(4-3-3):; Comert, Akanji, Elvedi, Garcia; Zakaria, Xhaka, Freuler; Shaquiri, Okafor, Vargas. CT. M. Yakin. Kosovo (3-4-2-1): Bekaj; Dellova, Aliti, Krasniqi; Hadergionaj, Zyba, Vojvoda, Berisha; Bytqi, Muslija; Rashani. CT P. Gliha. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati

Ma quale turnover Calha, Mikhi, Lautaro: con Inzaghi ora sono intoccabili La Gazzetta dello Sport

PROBABILI FORMAZIONI - Atalanta-Inter: Inzaghi conta sulla ThuLa ... L'Interista

Dove vedere Inter - Frosinone, dodicesima giornata di Serie A in tv, in diretta e le probabili formazioni scelte dai due allenatori ...(Dal nostro inviato al Maradona) Dopo l'iniziale tensione (poco dopo le 15.30) tra le tifoserie di Napoli e Union Berlino la situazione sembra essere tornata sotto controllo, al momento non si ...