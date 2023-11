Solidarietà | dalle volontarie della Nato 110 cuscini senologici per la Lilt di Napoli

Leggi su ildenaro

(Di sabato 18 novembre 2023) Saranno destinati alle pazienti dell’Oncologia Medica dell’Azienda Ospedaliera Cardarelli di100 “Heart it for breast cancer”,progettati e realizzati da un gruppo di donne del contingente spagnolodiper aiutare le pazienti oncologiche sottoposte a interventie chemioterapici nel recupero dalla malattia, grazie alla loro particolare forma di cuore appositamente studiata per la loro funzione. Gli ausili, donati alladi, saranno consegnati nel corso di una conferenza stampa che si terrà martedì 21 novembre prossimo alle 11,30 presso la Sala RiunioniDirezione Generale del Cardarelli, Edificio N, Padiglione Monumentale. All’iniziativa saranno presenti, tra gli altri, Jane ...