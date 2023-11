Sms truffa | correntista rimborsata dalla banca

Leggi su lortica

(Di sabato 18 novembre 2023) Si era rivolta allaper disporre due bonifici, versando una somma in contanti, e l’operatore allo sportello l’aveva avvertita che le sarebbe arrivato un sms con le istruzioni per impostare una nuova password collegata al conto corrente, visto che lanon ricordava quella precedente. Il messaggio era effettivamente arrivato il giorno successivo, precedutotelefonata di un sedicente operatorerio, ma era un smse la risparmiatrice si era ritrovata a proprio carico un bonifico da 961 euro mai autorizzato. Il giudice di pace, in seguito alla causa civile intentata con l’assistenza di Confconsumatori, ha confermato che in questi casi la responsabilità ricade sull’istitutorio, disponendo il risarcimento del danno a favore della ...