Smartwatch contro violenza sulle donne | primo anno di utilizzo a Napoli

... solo 459 per unoperfetto per ogni sport e in ogni situazione Black Friday, Echo Dot al ... Solo 89,95 euro per un piccolissimo diffusore protettoacqua, polvere e urti. Black Friday, ...

Torino, entra in funzione Mobil Angel, lo smartwatch contro la violenza sulle donne Corriere della Sera

Mobile Angel, smartwatch contro la violenza sulle donne: primo compleanno a Napoli ilmattino.it

Il primo anniversario della sperimentazione a Napoli di Mobile Angel, smartwatch contro la violenza di genere, è stato celebrato oggi nella Caserma Pastrengo, sede del comando provinciale ...Può essere attivato per chiedere un intervento dei carabinieri, ma è anche in grado di lanciare un sos autonomamente ...