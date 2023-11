SmackDown 17 11 2023 The Man is here!

(Di sabato 18 novembre 2023) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto appuntamento con il report di. Abbiamo una nuova formazione delle Damage CTRL con una Bayley che sembra sempre più traballante. Inoltre in questa puntata avremo anche il ritorno di Solo Sikoa dopo aver battuto John Cena a Crown Jewel. Ma direi di non perdere altro tempo e di immergerci subito nello show. PROMO: Fanno il loro ingresso le Damage CTRL con Bayley che prende subito la parola e sembra cercare di autoconvincersi della nuova formazione. Le tre giapponesi parlano nella loro lingua ma Dakota Kai a quanto pare può fare da traduttrice. Dakota dice che un membro non è considerato come un miglioramento per la stable e aggiunge che saranno protagoniste del WarGames. Arrivano Bianca e Charlotte che vengono informate che devono trovarsi un 4°membro. Nel mentre alle spalle delle cattiva arriva Shotzi. ...

