Sinner | tra i due litiganti il terzo gode | dopo Laura e Maria arriva Elena

(Di sabato 18 novembre 2023), mentre il popolo dei social litiga su chi sia la fidanzata del tennista altoatesino, sulla fascia s’inserisce una terza pretendente. Non aspettatevi che sia lui a scoprire le carte e a confessare chi realmente sia la sua fidanzata. Janniklo ha messo in chiaro più e più volte e non vuoterà mai il sacco, di conseguenza, a proposito della sua vita sentimentale. Così come è assai improbabile che posti, di punto in bianco, una fotografia che lo ritragga insieme alla sua dolce metà.(AnsaFoto) – Ilveggente.itL’altoatesino lo avrà fatto al massimo un paio di volte, prima di rendersi conto che ai tennisti non si perdona niente e che certe cose intime sarebbe meglio tenerle per sé. Come la relazione con la sua storica fidanzataBraccini, ad esempio, con la quale oltre un anno fa ...