Sinner non si ferma più | batte Medvedev | vola in finale degli Atp e fa sognare l’Italia

(Di sabato 18 novembre 2023) Il grande sogno di Jannike del tennis italiano continua: al Pala Alpitour di Torino il 22enne altoatesinoanche Daniile domenica giocherà l’ultimo atto delle Atp Finals. Per entrare nella storia. Dopo Tsitsipas, Djokovic e Rune, anche l’Orso moscovita si arrende alla legge della Volpe Rossa: 6-3 6-7(4) 6-1 dopo due ore e mezza di gioco. Un match che ha vistosfoderare ancora una volta un tennis magistrale, reggendo gli scambi da fondocampo e disegnando una varietà di colpi, soprattutto al servizio, che alla lunga sono diventati insostenibili per il rivale. L’azzurro non ci mette molto a prendere le misure, cancellando una palla break al terzo game e strappando la battuta ain quello successivo, rimontando da 40-0. Da lì il set si mette in discesa fino al 6-3 ...

TORINO - E adessosvegliateci. Il grande sogno di Jannike dell'Italia continua: al Pala Alpitour di Torino il 22enne altoatesino batte anche Daniil Medvedev e domani giocherà l'ultimo atto delle Atp Finals. ...

Un match non semplicissimo per Jannik Sinner, che a tratti è stato in grossa difficoltà negli scambi, ma è rimasto concentrato e nel match. Al terzo set, poi, Sinner è venuto fuori giocando un tennis ...