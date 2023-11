Sinner non si ferma più | batte Medvedev e va in finale a Torino

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 18 novembre 2023) Altro che biscotti, calcoli, retropensieri: Jannikvuole solo vincere, vincere e ancora vincere. Semplicemente, non ha alcuna intenzione dirsi. Dopo un girone chiuso da imbattuto, dopo i successi con Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic e Holger Rune, l'altoatesino ha battuto per la terza volta consecutiva Danilnelle semifinali delle Atp Finals. Domani giocherà la primadella sua vita in un Master di fine anno, il secondo che gioca dall'inizio della sua carriera. E pensare che all'inizio Jannik era sembrato un po' contratto. Nel primo set perdeva la gran parte dei punti che si protraevano oltre il quinto scambio. Fino alla svolta dell'1 pari. Va avanti 40 a 0, viene recuperato, deve annullare palla break, e nel turno successivo si trova a completare quello che il suo avversario nel turno ...