Sinner-Medvedev oggi in tv | ATP Finals 2023 | orario prima semifinale | programma in chiaro | streaming

(Di sabato 18 novembre 2023) Tempo di semifinali alle ATPal Pala Alpitour di Torino. Si entra nelle fasi decisive, e per lavolta nella storia ha voce in capitolo anche l’Italia per mezzo di Jannik. L’altoatesino, infatti, sfiderà Daniilper l’accesso in finale. L’Italia tennistica si stringe attorno al numero 4 del mondo, che sfida l’uomo che ha sconfitto nelle ultime due finali giocate, quelle degli ATP 500 di Pechino e Vienna. Daaveva perso nei sei confronti precedenti, ma adesso la storia sembra cambiata. Il russo lele ha già vinte, nel 2020, e in finale ci è arrivato nel 2021. Va alla caccia di un record: mai un russo ha raggiunto l’ultimo atto per tre volte (a due c’era già Nikolay Davydenko, finale 2008 e vittoria 2009)., però, è in una ...