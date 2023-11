Sinner-Medvedev in tv | data | orario | canale e diretta streaming Atp Finals Torino 2023

Leggi su sportface

(Di sabato 18 novembre 2023) Jannikse la vedrà contro Daniilnella semifinale delle ATPdi(cemento indoor). Il numero uno d’Italia ritrova sulla sua strada il russo dopo averlo battuto di recente in finale a Pechino e Vienna. Stavolta in palio non c’è un titolo ma l’accesso all’atto conclusivo dell’evento contro il vincente di Alcaraz-Djokovic.è l’unico giocatore finora imbattuto, dato che ha vinto tutte e tre le partite nel round robin, e scenderà in campo con grande consapevolezza e fiducia. Guai però a sottovalutare, che pur avendo perso le ultime due sfide conduce 6-2 nei precedenti. Inoltre, la sconfitta contro Alcaraz lascia il tempo che trova visto che era già aritmeticamente qualificato, seppur non certo del primo posto. I GIRONI IL ...