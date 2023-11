Sinner | l' uomo da un milione e mezzo di dollari | il prize money alle Nitto ATP Finals

(Di sabato 18 novembre 2023) Janniksi è qualificato per le semifinali delleAtpcome unico giocatore ancora imbattuto del torneo. Una condizione che, oltre al prestigio che ne consegue e a 600pti validi per ...

L'Atp500 di Pechino, dovetrionfò a ottobre staccando al tempo stesso il pass per la sua prima qualificazione ufficiale per Torino, regalò a$679.550, meno della metà di quanto ...

Sinner, l'uomo da un milione (e mezzo) di dollari: il prize money alle ... SuperTennis

I segreti del nuovo Sinner: perché non è più un uomo di ghiaccio La Gazzetta dello Sport

Jannik Sinner si è qualificato per le semifinali delle Nitto Atp Finals come unico giocatore ancora imbattuto del torneo. Una condizione che, ...Sinner che aiuta Djokovic battendo Rune, senza temere poi la sfida di piegare magari di nuovo ’Nole’ in finale; Alcaraz che aiuta soprattutto se stesso stendendo Medvedev, evitando così Jannik in semi ...