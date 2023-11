Sinner interrompe la partita e chiama il giudice | come frega Medvedev | l' attimo decisivo

(Di sabato 18 novembre 2023) Torniamo a Torino, al Pala Alpitour dove è andato in scena il trionfo di Jannik, che ha battuto Daniilnelle semifinali degli Atp Finals: l'altoatesino è il primo italiano nella storia ad arrivare all'ultimo atto nel "Torneo dei maestri", nella cui finale se la vedrà col vincitore del match tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic.durissima, quella col russo, vinta 6-3, 6-7, 6-1. Un terzo set perfetto, impeccabile, una reazione strepitosa dopo che laera tornata in parità., nel corso dell'ultimo set, ha anche litigato in modo evidente col pubblico, scagliando la racchetta a terra ed attirandosi le ire del palazzetto., impassibile, dopo quel momento lo ha letteralmente "triturato". Ma Jannik ha vissuto un momento difficile nel primo ...

Jannika una sola vittoria dal sogno, quello di vincere in casa le Nitto ATP Finals 2023. Vincere ... La serie di sette finali consecutive siallo US Open, quando Kei Nishikori lo ferma ...

Jannik Sinner interrompe la partita e chiama il giudice: come ha "fregato" Medvedev Liberoquotidiano.it

Tsitsipas interrompe l'allenamento: in dubbio la sfida con Sinner alle ... Fanpage.it

Jannik Sinner a una sola vittoria dal sogno, quello di vincere in casa le Nitto ATP Finals 2023. Vincere questo torneo davanti ai propri tifosi ...Jannik Sinner scrive la storia del tennis italiano. L'azzurro batte in tre set in due ore e mezza la sua ex bestia nera Daniil Medvedev e vola in finale nella terza edizione torinese delle Atp Finals, ...