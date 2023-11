Sinner ha reso il cappellino di nuovo cool nel tennis

Leggi su gqitalia

(Di sabato 18 novembre 2023) Norman Brookes è passato alla storia per essere stato, nel 1907, il primota non britannico a vincere il torneo di Wimbledon: ci erano volute trentuno edizioni perché cadesse il primato immacolato dell’Union Jack, con l’erba londinese finalmente conquistata da uno straniero – per la precisione, da un australiano. Brookes vinse il torneo una seconda volta, nel 1914, quando fece la storia in un altro modo: come riporta il Wimbledon Compendium – l’enciclopedia dedicata alla storia del torneo dipiù prestigioso che ci sia – ilta australiano fu il primo vincitore a indossare un copricapo in campo. Per la precisione, un berretto di tweed. Provateci a presentarvi in campo, oggi, così: la realtà è che i tempi cambiano e così l’headwear all’interno di una partita di. Dai berretti simbolo del ...