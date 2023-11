Sinner e la vittoria contro Medvedev | cosa ha detto Jannik oggi

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 18 novembre 2023) L'azzurro in finale alle Atp Finals dopo lail russo Il top è vicino, ma ancora non basta.è in finale alle Atp Finals, un risultato storico per il tennis italiano. Il 22enne ha battuto in semifinale il russo Daniilin 3 set. “Sto giocando a un livello molto alto, il fisico tiene molto bene però nella mia testa so che posso migliorare tanto: a rete, al servizio, sullo slice.. Sono consapevole di quello che devo migliorare”, dice nella conferenza stampa dopo il duelloil numero 3 del mondo. “So quanto dedico al tennis, quante ore mi alleno, sto facendo tanti sacrifici perché so che questo mi aiuta ad arrivare a certi obiettivi. Giocarei migliori al mondo sta diventando un po’ la normalità e io mi sento un po’ più ...