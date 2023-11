Sinner | cos' è successo dopo mezzanotte Robe da matti | mai visto prima

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 18 novembre 2023) Tutti impazziti al PalaAlpitour di Torino, tutti impazziti in tv. Il ciclone Janniktravolge i palinsesti e per fortuna (per gli show inserata, si intende) che oggi la semifinale delle Atp Finals contro il russo Daniil Medvedev, al via alle ore 14.30, dovrebbe finiredell'ora di cena. Giovedì sera il match contro il danese Holger Rune, decisivo per il passaggio del turno, ha registrato complessivamente oltre 3 milioni di spettatori. Un risultato da show, vero e proprio, e di quelli anche costosi. Inveice è "solo" tennis. Una pallina gialla, due racchette e tantissime emozioni. "E per lo studio che è iniziato- racconta alla Stampa Angelo Mangiante, voce di Sky che trasmette l'evento insieme con la Rai - gli ascolti sono arrivati a quota 250mila, una cifra che va ...