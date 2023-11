Sinner batte Medvedev | domenica la finale contro Djokovic | che strapazza Alcaraz sotto gli occhi di Jovic e Conte

TORINO " E adesso non svegliateci. Il grande sogno di Jannike dell'Italia continua: al Pala Alpitour di Torino il 22enne altoatesinoanche Daniil Medvedev e domani giocherà l'ultimo atto delle Atp Finals. Dopo Tsitsipas, Djokovic e Rune, anche l'...

Ancora tu. Sarà Novak Djokovic l’avversario di Jannik Sinner nella finale delle ATP Finals, la prima per l’altoatesino, la nona per il serbo. Il numero uno al mondo ha battuto, anzi no, ha sopraffatto ...Jannik Sinner, sarà Nole Djokovic l'avversario in finale alle Atp Finals di Torino. In serata ha battuto in due set lo spagnolo Alcaraz.