Sinner batte Medvedev | domenica la finale a Torino

(Di sabato 18 novembre 2023) Nuova impresa di Jannik. Dopo aver battuto nel girone il greco Tsitsipas, il serbo Djokovic e il danese Rune, oggi in semiha superato...

Domenica alle ore 17giocherà la finale (primo italiano nella storia del tennis) alle Finals ATP di Torino contro il vincente della sfida di stasera tra Djokovic e lo spagnolo Alcaraz.

Un ultimo passo per completare l'impresa. Un solo incontro separa Jannik Sinner dalla vittoria delle Nitto ATP Finals 2023. L'azzurro, primo finalista grazie alla vittoria in tre set contro Daniil ...Il russo ha analizzato il match la semifinale disputata a Torino e parlato del futuro di Sinner in conferenza stampa ...