Sinner | Barazzutti | “Jannik oggi è il numero 1 al mondo”

Leggi su forzearmatenews

(Di sabato 18 novembre 2023) (Adnkronos) – "è il1 del". Corrado, ex capitano azzurro di Coppa Davis, incorona. Il 22enne altoatesino ha battuto il russo Daniil Medvedev ed è diventato il primo italiano a qualificarsi per la finale delle Atp Finals. "E' stato bravo come al solito, e forse più del solito. Sta giocando bene, è in un momento di grande fiducia e forma, conferma il momento magico. il suo è un grandissimo tennis. Visto che ha già battuto Djokovic, Rune e Medvedev, possiamo incoronarlo il n.1 algià adesso. Impressionante che non abbia mai perso una partita", diceall'Adnkronos. "Nel tie break del secondo set pensavo chese lo portasse a casa, Medvedev si è anche ...