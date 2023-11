Sicurezza sul lavoro a Pozzuoli | denunciato un imprenditore

Leggi su puntomagazine

(Di sabato 18 novembre 2023)sul: controlli a largo raggio dei Carabinieri anche nei prossimi giorni. Elevata sanzione di oltre seimila eurosul, ai Carabinieri della locale stazione insieme ai militari del nucleo ispettorato deldi Napoli hanno effettuato un servizio a largo raggio controllando diversi esercizi commerciali. Durante le operazioni è statoil titolare di un punto vendita in una galleria commerciale di via Monte Nuovo Licola Patria a. I Carabinieri hanno accertato violazioni delle norme sullasui luoghi die per questo motivo hanno contestato sanzioni penali e amministrative per un importo complessivo di 6.834 ...