Sicilia | Schifani | ' cardiochirurgia pediatrica? Darò tutto il mio impegno | problema complesso'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 18 novembre 2023) Taormina, 18 nov. (Adnkronos) - "Il, è chiaro cheil mio. Esiste il decreto Balduzzi, emanato durante il governo Monti che prevede un range da 4 a 6 milioni di abitanti per una unità operativa di". Così il Presidente della Regionena Renatoparlando con i cronisti dopo avere annunciato un incontro con una delegazione di genitori dei piccoli pazienti delladi Taormina. "Larientra in questo range, quindi ladi Palermo rientra in questi parametri - dice- occorrerà lavorare. Incontrerò il ministro e la direzione ...