(Di sabato 18 novembre 2023) “Córdoba ci darà la vittoria”. “Prendiamo coraggio, prendiamoci il rischio e andiamo per la gloria”, “I voti ci sono e li sconfiggeremo questa domenica”. E, sul finale del suocomizi... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Messi : 'Argentina come quel Barcellona? I più forti di sempre - è un po' troppo'. Ha ragione? VOTA

Messi : 'Argentina come quel Barcellona? I più forti di sempre - è troppo'. Ha ragione? VOTA

Argentina - fan di Taylor Swift contro Milei : “Non votatelo è come Trump”

...al sindaco di Badalucco Matteo Orengo per complimentarsi in quanto il paese della Valleè ... La manifestazione Presepe in vetrina 'Cerca la cometa eil presepe" organizzata dal Quartiere ...

Si vota in Argentina: è sfida tra Milei e Massa. L'ultimo comizio e l'appoggio dei politici Il Foglio

L’Argentina sceglie il nuovo presidente, oltre 35milioni al voto Il Sole 24 ORE

Individualmente, voy a votar positivamente por uno de los dos candidatos, no voy a votar en blanco. La Argentina tiene que cambiar, seguir trabajando por un cambio. Cualquiera [por Massa y Milei] ...El presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, se manifestó ayer a la tarde a través de las redes sociales, de cara al balotaje del ...