“Si sarebbe ucciso se lei” L' inquietante testimonianza della sorella di Giulia

Leggi su iltempo

(Di sabato 18 novembre 2023) Tutta Italia è con il fiato sospeso per il destino diCecchettin, scomparsa con l'ex fidanzato Filippo Turetta, che è stato colto dalle immagini mentre la aggrediva e la caricava sulla propria auto. Mentre vanno avanti le indagini a parlare è Elena Cecchettin,22enne sparita, che traccia un possibile andamento degli eventi: “Se avesse pianificato di rapire mia, perché portarla fin sotto casa per poi trascinarla via? Non credo che Filippo abbia progettato di portarla via,è uscita con lui quella sera sicura di tornare a casa, qualcosa è andato storto durante la serata e lui è andato nel panico ed è scappato. So che loro andavano in montagna spesso insieme ma credo che sia fuggito lì perché è più facile nascondersi. E voglio sperare fino alla fine di poterla rivedere”. ...