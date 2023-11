Serie A | I progetti futuri di Mourinho

Leggi su justcalcio

(Di sabato 18 novembre 2023) Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Sport, fra le maggiori fonti iberiche, riporta quanto segue: Después de muchos años alternando banquillos en la Premier League, Joséha encontrado la estabilidad que buscaba en Italia. Aunque en este caso ya no sea dirigiendo al Inter de Milán, en la Roma ha encontrado el lugar idóneo para reencontrarse con su mejor versión como entrenador. El entrenador portugués, pese a tener actualmente a los ‘giallorossi’ en la séptima posición de la tabla, lleva dos temporadas alcanzando finales europeas. Este recorrido le ha hecho tener un crédito que ha impedido que se tomen decisiones precipitadas a mitad de este curso, donde todavía no ha podido extraer el verdadero potencial del equipo. No obstante, su futuro a largo plazo sigue en el aire. Cabe recordar que el técnico acaba contrato este 30 de junio ...